Александр Конышков покидает банк «Санкт-Петербург»

Заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Александр Конышков уходит из банка в начале апреля, сообщил источник, близкий к Конышкову. С 20 марта Конышков должен уйти в отпуск, из которого на работу в банк «Санкт-Петербург» он не вернется, уточнил собеседник «Ведомостей». Информацию о том, что после отпуска Конышков увольняется из банка, подтвердила представитель банка Анна Бархатова.

Конышков входит в состав правления банка «Санкт-Петербург» с июля 2014 г. Наблюдательный совет банка 23 марта будет рассматривать вопрос об изменении состава правления, сообщила Бархатова. Кто займет должность Конышкова, станет известно по итогам набсовета, добавила она, но не раскрыла информацию о кандидатурах. С начала апреля свою должность покидает и директор дирекции по работе с персоналом банка «Санкт-Петербург» Мария Смирнова, которая работает в банке с 2009 г., сообщил собеседник «Ведомостей», близкий к Конышкову. Дирекцию по работе с персоналом банка вместо Смирновой возглавит Марина Данилова, знает источник, знакомый с Даниловой. Ранее Данилова была директором по персоналу в компании «Транзас» (входит в АФК «Система») и зампредом по персоналу в Балтинвестбанке.

Представитель банка подтвердила уход Смирновой, но комментировать информацию о том, кто ее заменит, отказалась.

Конышков отказался от комментариев, связаться со Смирновой и Даниловой в пятницу не удалось.

Ранее в банк «Санкт-Петербург» пришел новый топ-менеджер Марис Манчинскис, в сентябре 2016 г. он был назначен на должность первого заместителя председателя правления и главного исполнительного директора (CEO). До приглашения в банк «Санкт-Петербург» Манчинскис возглавлял Swedbank в Латвии, был членом старшего звена управления Swedbank.

Одна из причин ухода Конышкова - формирование новой команды после прихода в банк Мариса Манчинскиса, говорит источник, знакомый с развитием ситуации в банке. По его мнению, банк «Санкт-Петербург» ожидает еще много перестановок, так как сейчас формируется новая команда. Конышкова ценят на рынке как опытного клиентщика, однако в Петербурге сейчас нет вакансий, равных по уровню его нынешней должности, заключает собеседник «Ведомостей».

Конышков родился в 1970 г., окончил Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов. В банковской сфере работает с 1993 г. До прихода в банк «Санкт-Петербург» он пять лет работал в Райффайзенбанке: в 2007 г. был назначен замдиректора регионального центра «Северо-Западный» Райффайзенбанка, а с сентября 2008 г. до января 2014 г. был главой филиала. До этого банкир возглавлял корпоративный и международный бизнес «Дрезднер банка», а также руководил филиалом «Международного московского банка» в Санкт-Петербурге.

Смирнова до прихода в банк «Санкт-Петербург» с 2003 г. занимала должность директора по персоналу в петербургских компаниях в различных отраслях. Она закончила Санкт-Петербургский государственный технический университет, в 2005 г. защитила кандидатскую диссертацию в Высшей школе менеджмента СПБГУ (кандидат экономических наук).