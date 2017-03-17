Новым заместителем председателя правления банка «Санкт-Петербург» может стать Оксана Панченко

Новым заместителем председателя правления банка «Санкт-Петербург» может стать московский топ-менеджер, бывший член правления и экс-глава корпоративного блока Райффайзенбанка Оксана Панченко. Об этом «Ведомостям» рассказали два петербургских банкира и источник в банке «Санкт-Петербург». С июля 2014 г. должность заместителя председателя правления банка занимает Александр Конышков. С 20 марта он должен уйти в отпуск, из кoтoрого на работу в банк не вернется, рассказал «Ведомостям» знакомый Конышкова.

Информацию о том, что после отпуска Конышков увольняется из банка, подтвердила представитель банка Анна Бархатова. Она не назвала имя менеджера, который займет место Конышкова. Это станет известно только после заседания наблюдательного совета банка, которое состоится 23 марта, сказала Бархатова.

Конышков и Панченко тоже отказались от комментариев.

В феврале этого года Панченко ушла из группы Райффайзен. Дирекцию обслуживания и финансирования корпоративных клиентов, которой она руководила, объединили с дирекцией инвестиционно-банковских услуг, а объединенную структуру возглавил член правления Райффайзенбанка Никита Патрахин. Панченко работает в банковской сфере более 20 лет. Она начала карьеру в 1997 г. в Райффайзенбанке в должности менеджера по работе с корпоративными клиентами. В 2008 г. Панченко вошла в состав правления и возглавила корпоративный блок банка. Она закончила Московскую международнаую высшую школу бизнеса «Мирбис» (MBA, финансы и кредит), а также Московский государственный педагогический институт (иностранные языки).

Банк «Санкт-Петербург» стремится выйти на федеральный уровень, это есть в стратегии банка, поэтому неудивительно, что руководство банка решило пригласить Панченко в команду, рассуждает один из петербургских банкиров. По его словам, банку, исходя из его амбиций, необходим человек, который хорошо знает московский рынок и имеет большой опыт работы с юрлицами в столице.

Конышкова ценят на рынке как опытного клиентщика, однако в Петербурге сейчас нет вакансий, равных по уровню его нынешней должности, говорит источник на банковском рынке Петербурга. По его мнению, банк «Санкт-Петербург» ожидает еще много перестановок, а одна из причин ухода Конышкова - формирование новой команды после прихода в банк «Санкт-Петербург» Мариса Манчинскиса.

Манчинскис был назначен на должность первого заместителя председателя правления и главного исполнительного директора (CEO) банка «Санкт-Петербург» в сентябре 2016 г. До приглашения в банк «Санкт-Петербург» он возглавлял Swedbank в Латвии, был членом старшего звена управления Swedbank.

Конышков родился в 1970 г., окончил Санкт-Петербургский госуниверситет экономики и финансов. В банковской сфере работает с 1993 г. До прихода в банк «Санкт-Петербург» он пять лет работал в Райффайзенбанке: в 2007 г. был назначен замдиректора регионального центра «Северо-Западный» Райффайзенбанка, а с сентября 2008 г. до января 2014 г. был главой филиала. До этого банкир возглавлял корпоративный и международный бизнес «Дрезднер банка», а также руководил филиалом «Международного московского банка» в Санкт-Петербурге.

В апреле из банка «Санкт-Петербург» также уйдет директор дирекции по работе с персоналом Мария Смирнова, которая работает в банке с 2009 г. Дирекцию по работе с персоналом банка вместо Смирновой может возглавить Марина Данилова, рассказал источник, знакомый с Даниловой. Ранее Данилова была директором по персоналу в компании «Транзас» (входит в АФК «Система») и зампредом по персоналу в Балтинвестбанке. Бархатова подтвердила уход Смирновой, но комментировать информацию о том, кто ее заменит, отказалась. Связаться со Смирновой и Даниловой в пятницу не удалось.