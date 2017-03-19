Минэкономразвития хочет снять ограничения на инвестирование пенсионных накоплений при приватизации

Ограничения на инвестирование пенсионных накоплений не дают фондам поучаствовать в IPO «Совкомфлота»
М. Стулов / Ведомости
Минэкономразвития просит ЦБ изменить ограничения на инвестирование пенсионных накоплений НПФ, чтобы они могли участвовать в приватизации компаний, следует из слов замминистра экономического развития Дмитрия Пристанскова. Планировалось, что в приватизации «Совкомфлота» примут участие НПФ, но законы не позволяют им участвовать в приобретении акций общества, которые не размещены на бирже, посетовал он в пятницу (цитаты по ТАСС). Рабочие совещания по приватизации компании ведутся практически еженедельно, на них, в частности, обсуждаются вопросы, нужно ли вести диалог с ЦБ, а также готовы ли НПФ участвовать в сделке.