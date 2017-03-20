Доллар к лету может подорожать на 5-6 рублей

Эксперты рекомендуют, тем кто планирует зарубежный отдых, закупить валюту для этой цели уже сейчас, не откладывать в долгий ящик

С начала года курс рубля снизился к доллару на 4,4%, к евро – на 2,2%. Но за этот период на биржевых торгах курс доллара поднимался почти до 61 руб./$ в конце января и опускался ниже 56 руб./$ в середине февраля. Затем уже в марте вновь достигал 59,6 руб./$ и опускался к отметке 57,22 руб. Курс евро с начала года менялся в диапазоне 59,8-65 руб./евро.

Однако на нынешнем уровне рублю долго держаться не удастся, считают экономисты и аналитики. По их мнению, уже к середине лета доллар может подорожать на 3-5 руб.

А сегодня министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что рубль переоценен на 10-12%, что выгодно для покупки ведомством валюты. «Мы … поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс [рубля] отклонился на 10-12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства», – цитирует Силуанова «Интерфакс».

Понижения курса рубля на 10-12%, о которых говорил министр финансов, опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают уже во II квартале. Так, по мнению главного экономиста «Ренессанс капитала» Олега Кузина и аналитика Росбанка Евгения Кошелева, курс доллара вырастет до 62- 63 руб./$ к середине года. А аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что в период до конца года доллар может дорожать до 65 руб./$. По словам главного экономиста ПФ «Капитал » Евгения Надоршина, не исключено, что к июлю доллар достигнет отметки в 70 руб.

В качестве основной причины роста курса доллара эксперты называют ожидание повышенного спроса на американскую валюту со стороны иностранных инвесторов после выплаты им дивидендов по акциям российских компаний за 2016 г. Кроме того, валюта понадобится компаниям и государству для обслуживания внешнего долга. По данным ЦБ, сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, во II квртале 2017 г. должна составить $17,2 млрд.

У бюджета, по словам Силуанова, сейчас есть потребность в валюте для выполнения внешних обязательств. Министр напомнил, что всего Минфин может купить не менее $1 млрд, но не обязательно, что он этим воспользуется.

По словам Кошелева, «текущий курс рубля не является комфортным ни для бюджета, который исторически зависим от нефтегазовых доходов, ни для ЦБ».

Если валюта действительно подорожает летом до 63-65 руб./$, те, кто купят ее уже сейчас за рубли, смогут сэкономить 8-10%. Именно поэтому эксперты рекомендуют тем, кто планирует зарубежный отдых, закупить валюту для этой цели уже сейчас, не откладывать в долгий ящик. «Сейчас для этого очень удачный момент», – говорит Кошелев. А Надоршин рекомендует, пока курс не вырос, заранее приобрести тур, включающий перелет, проживание, трансфер и прочее.

«Если поездка планируется летом, то покупать валюту на текущие расходы в период отдыха в один день не стоит. Разумно конвертировать рубли постепенно, так как это снижает риски», - говорит Кузин, уточняя, что сейчас можно было бы приобрести как минимум половину суммы.