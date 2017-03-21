Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов мира

Жизнь в Москве подорожала – столица России поднялась на 98-ю позицию в новом рейтинге самых дорогих городов мира (Worldwide Cost of Living 2017), составленном агентством Economist Intelligence Unit. Основное назначение рейтинга, сравнивающего цены на продукты и услуги в 133 городах мира, – помочь международным компаниям рассчитать стоимость перевода персонала в ту или иную страну.

По сравнению с прошлогодним рейтингом столица России выше на 15 позиций (113-е место в 2016 г.). Эксперты агентства объясняют подъем ростом курса рубля. Похожим образом подорожала жизнь в Стамбуле и Монтевидео, говорится в исследовании, тогда как Сан-Паулу, Бразилия, поднялся сразу на 29 позиций.

Главный тренд исследования – подорожание азиатских мегаполисов: Сингапур остается самым дорогим городом мира уже четвертый год, за ним традиционно следует Гонконг, однако теперь в топ-6 только один европейский город – швейцарский Цюрих. За ним следуют Токио (самый дорогой город мира 2012 г.), Осака и Сеул (был на 50-м месте в 2010 г.). При этом условная продуктовая корзина в этих трех городах – самая дорогая в мире и почти на 50% дороже, чем в Нью-Йорке.

Сравнительное ослабление доллара опустило Нью-Йорк на девятое место с седьмого: теперь жизнь там на 7% дешевле, чем в Париже. Сопутствующее усиление периферийных валют вывело Веллингтон (Новая Зеландия) и Сидней (Австралия) в топ-20 самых дорогих городов мира.

Самым дешевым городом признана Алма-Ата, отвоевавшая пальму первенства у Лусаки, Замбия. «Вряд ли это утешит жителей крупнейшего города Казахстана, инфляция в котором приближается к 20%. Просто инфляция оказалась меньше обесценивания тенге, достигшего 50% с момента введения плавающего обменного курса», – пишут авторы исследования.

В последнюю десятку рейтинга вошел Киев, разделивший 124-е место с Бухарестом и Нью-Дели. «Самые дешевые города не всегда самые радостные – все больше мест дешевеют из-за политических и экономических проблем. Говоря проще, дешевизна коррелирует с низким качеством жизни», – подытоживает Economist Intelligence Unit.