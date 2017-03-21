Греф спрогнозировал крепкий рубль

Курс рубля в 2017 г. может колебаться в пределах 57-60 руб. за доллар, считает председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«В последнее время даже цена на нефть напрямую, так, как раньше, не коррелирует с курсом, поэтому я бы точно не ожидал, если не будет каких-то геополитических коллизий, то не ожидаю больших колебаний. Я думаю, что порог колебаний на уровне 57-60 руб. - это все, что можно ожидать», - цитирует Грефа «Интерфакс». Во вторник курс доллара к рублю колебался в диапазоне 57,03-57,5 руб.

Между тем, вчера министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что рубль фундаментально переоценен на 10-12%, что выгодно для покупки ведомством валюты.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики и экономисты вчера в основном поддержали позицию министра финансов. Так, по мнению главного экономиста «Ренессанс капитала» Олега Кузина и аналитика Росбанка Евгения Кошелева, уже к середине года курс доллара вырастет до 62-63 руб./$. А аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что до конца года доллар может достичь уровня 65 руб./$. По словам главного экономиста ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, не исключено, что к июлю доллар достигнет отметки в 70 руб.

Лишь главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик заявил, что ожидает незначительного ослабления рубля к середине года лишь до 60 руб./$.

Именно поэтому эксперты рекомендуют тем, кому летом понадобится валюта, начать покупать ее уже сейчас, пока за доллар дают 57,3-58 руб.

А вот президент Сбербанка предупредил: неквалифицированные инвесторы чаще всего совершают покупку валюты «тогда, когда не нужно покупать, и продают, когда тоже этого не нужно делать». «Поэтому самая правильная стратегия - жить спокойно и не переживать на эту тему», - сказал Греф.