Два новых банка смогут проводить сделки без согласования

Правительство разрешило проводить сделки без согласования двум новым банкам, говорится на сайте кабинета министров. Из распоряжения правительства следует, что это право предоставляется Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, учрежденному на основе соглашения между 57 странами. Его крупнейшими акционерами являются КНР (29,78% в уставном капитале), Индия (8,37%) и Россия (6,54%). Также проводить сделки без согласования разрешено Новому банку развития, учрежденному на основе соглашения между Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР (БРИКС).

Разрешенный к выпуску капитал каждого из этих банков составляет $100 млрд, указывается в распоряжении. Планируется «создать благоприятные условия их операционной деятельности при осуществлении масштабных инфраструктурных проектов, в частности в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке».