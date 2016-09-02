Гендиректор ВР ожидает цену на нефть в 2017 году на уровне $50 за баррель

Гендиректор BP Роберт Дадли прогнозирует цену на нефть в 2017 г. на уровне $50 за баррель. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

В четверг вечером стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась до $45,55 за баррель, что стало минимальным значением с 11 августа. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась до $43,41 за баррель, минимума с 12 августа.