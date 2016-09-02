ВТБ придется продать «дочку» на Украине с потерями

ВТБ придется продать свою украинскую «дочку» с потерями, заявил предправления второго по активам банка в России Андрей Костин. Об этом он сообщил в кулуарах Восточного экономического форума.

По словам Костина, он не видит перспектив развития бизнеса на Украине. «Наша задача - минимизировать потери. Мы большие усилия предпринимаем для того, чтобы максимально сегодня взыскать все средства, которые мы выдали, и минимизировать возможные убытки. Сегодня продажа без дополнительных убытков невозможна», - отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Предправления ВТБ подчеркнул, что дочерний банк ВТБ-Украина достаточно докапитализирован, если не наращивать бизнес, то в таком состоянии он может держаться, в отличие от (украинского) Банка Москвы.

«У нас на Украине есть актив в виде Банка Москвы, который попал под особые санкции. Мы хотели докапитализировать этот банк, но руководство Украины выступило против изменения санкций. Нам, скорее сего, в ближайшие месяцы придется его точно закрывать», - сказал Костин (цитата по ТАСС).

Закрытие БМ банка, по его оценкам, «плохо отразится на банковском секторе Украины».

По итогам 2015 г. украинский ВТБ банк получил около 10,9 млрд руб. убытка (против 42,8 млрд руб. годом в 2014 г.), следует из его отчетности по МСФО. В декабре он попал под санкции США, но заявил, что продолжает работать в штатном режиме, санкции не отразились на его деятельности. Около 1 млрд руб. убытка принес ВТБ БМ-банк, указано в отчетности украинского банка.