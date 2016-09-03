Власти Приморья оценили ущерб от тайфуна в 1,2 млрд рублей

Вице-губернатор Приморского края Александр Лось заявил о том, что ущерб Приморского края от наводнения оценивается в 1,2 млрд руб., передает «Интерфакс».

«Сумма ущерба подсчитана - это почти 1,2 млрд руб.», - сказал он в субботу на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

На данный момент в регионе из-за продолжительных ливней подтоплено порядка 2300 домов и более 1000 придомовых территорий. Без электричества остаются около 12 000 человек. В Приморье объявлен режим ЧС федерального уровня.