В Приморье введен режим ЧС федерального уровня

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня в Приморье на сегодняшнем оперативном совещании в Чугуевском районе Приморья, сообщила пресс-служба администрации края. «Открывая совещание, глава МЧС России заявил о введении режима чрезвычайной ситуации федерального уровня на территории Приморского края», - говорится в сообщении.

В совещании участвует губернатор Приморья Владимир Миклушевский и руководители ведомств, задействованных в ликвидации последствий тайфуна «Лайонрок».

Сегодня стало известно о гибели руководителя управления МЧС по Приморью Олега Федюры. По информации ТАСС, «Камаз» МЧС, в котором Федюра и восемь спасателей следовали в в пострадавший от тайфуна населенный пункт Уборка, упал в вышедшую из берегов реку Павловка. «Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог. Пострадавших среди спасателей нет», - сказал представитель МЧС.

В Приморье из-за продолжительных ливней подтоплено около 2500 домов и более 500 придомовых территорий. В пункты временного размещения эвакуировали более тысячи человек. Без света остаются около 12 000 человек. Прервано транспортное сообщение с 17 населенными пунктами. В 13 районах края объявлен режим ЧС.

Согласно Закону о чрезвычайных ситуациях, федеральный уровень реагирования устанавливается решением правительства при ликвидации ЧС силами и средствами органов исполнительной власти субъектов, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территории двух и более субъектов Российской Федерации.