Российский аукционный дом стал официальным продавцом имущества ВЭБа

Российский аукционный дом (РАД) отобран в качестве продавца непрофильного имущества Внешэкономбанка. РАД и ВЭБ заключат договор сроком на три года, сообщила пресс-служба аукционной площадки.

«Для организации эффективной продажи мы планируем проводить рекламные и маркетинговые мероприятия, экспонировать активы банка на профильных выставках, осуществлять целевой поиск инвесторов», - сообщил журналистам первый заместитель гендиректора РАДа Константин Раев.

Первые торги активами Внешэкономбанка пройдут в октябре - начале ноября текущего года. Предполагается, что на продажу будут выставлены два объекта недвижимости в Москве. Первым лотом станет бывший доходный дом в Большом Каретном переулке площадью чуть менее 1000 кв. м с начальной стоимостью не менее 400 млн руб.

Кроме того, на продажу будет выставлено помещение на 1-й линии Серпуховского Вала площадью 1335 кв. м с начальной ценой не менее 150 млн руб.

«Оба лота - высоколиквидные. Первый - из-за расположения, второй - благодаря формату. Стрит-ритейл с хорошей локацией сегодня крайне востребован», - считает Раев.