Официальный курс евро снизился до 72,37 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, снизился на 1,35 руб. до 72,3742 руб., курс доллара уменьшился на 1,1 руб. до 64,7644 руб., следует из данных Банка России.

После объявления о стратегическом соглашении России и Саудовской Аравии цена на нефть марки Brent в ходе торгов в понедельник поднималась более чем на 5%. Вслед за нефтяными ценами начал укрепляться рубль. Удерживает позиции и индекс ММВБ – сегодня он установил новый исторический максимум.