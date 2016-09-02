Бюджет на 2017 год будут рассчитывать с учетом цены на нефть в $40 за баррель

Федеральный бюджет на следующий год скорее всего будет рассчитываться с учетом цены на нефть в $40 за баррель. Об этом в интервью «РБК ТВ» на полях Восточного экономического форума заявил министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2016 г. может составить около $42 за баррель и в 2017-2019 гг. - еще выше, сказал он.

По его словам, такая оценка является консервативной.