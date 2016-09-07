Российских банков в Крыму стало вдвое меньше – «Коммерсантъ»

В Крыму стало вдвое меньше российских банков, чем сразу после его вхождения в состав России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦБ на 1 сентября. Сейчас на полуострове работают подразделения 14 банков, тогда как в декабре 2014 г. здесь была представлена 31 кредитная организация – максимальное число российских игроков. До присоединения к России в Крыму работало около 70 украинских банков, позже запрет на их деятельность в регионе наложил Центробанк Украины.

По статистике ЦБ, у 15 банков, имевших структурные подразделения в Крыму и Севастополе, были отозваны лицензии. Объем страховых выплат по региону составил 3,53 млрд руб., по информации АСВ.

«Если посмотреть на банки, изначально заходившие в Крым, то за редким исключением это были небольшие и не очень известные кредитные организации, ряд из которых помимо прочего в свое время пользовались в банковских кругах не очень хорошей репутацией»,— поясняет зампред правления Ланта-банка Дмитрий Шевченко. Специального отсева на входе в Крым не было.