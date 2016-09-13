Brent торгуется на уровне $47,96 за баррель

К 8.34 мск 13 сентября ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $47,96 за баррель. К этому же времени цена на октябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла $45,88 за баррель.

Днем ранее котировки нефти выросли почти на 1%, во вторник нефть дешевеет на ожиданиях публикации данных о запасах сырья на рынке США, сообщает «Интерфакс». Ожидается, что показатель значительно вырастет.

Рынок могут поддержать данные, свидетельствующие о стабильном состоянии экономики КНР. Промпроизводство в Китае выросло в августе на 6,3%, что оказалось чуть выше прогнозов, а добыча нефти снизилась до минимума с конца 2009 г.