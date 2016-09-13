Brent подешевела до $47,25 за баррель после ухудшения прогноза МЭА

Цены на нефть падают во вторник на фоне ухудшения прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) по мировому спросу на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась к 18.25 мск на $1,07 (2,21%) до $47,25 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсных контрактов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на $1,25 (2,7%) до $45,04 за баррель.

МЭА во вторник снизило прогноз роста спроса на нефть в 2016 г. на 100 000 баррелей в сутки (б/с) до 96,1 млн б/с, а прогноз на 2017 г. был понижен на 200 000 б/с до 97,3 млн б/с.

В то же время МЭА улучшило прогноз по добыче нефти за пределами ОПЕК в 2017 г. Как ожидается, в следующем году добыча стран, не входящих в картель, вырастет на 380 000 б/с против падения на 840 000 б/с в 2016 г.