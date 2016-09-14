Brent торгуется на уровне $47,22 за баррель

К 8.38 мск среды ноябрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $47,22 за баррель, октябрьские фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке - на уровне $45,12 за баррель. Котировки растут на данных отраслевого American Petroleum Institute (API) об увеличении запасов сырья в США на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Это в 2,5 раза меньше, чем ожидали участники рынка, отмечает «Интерфакс».

Данные о запасах топлива от министерства энергетики США будут опубликованы в среду в 17.30 мск. По мнению большинства аналитиков, рекордное с 1999 г. падение запасов нефти в США на позапрошлой неделе было вызвано единовременными факторами, и очередной отчет министерства может указать на рост запасов на 3,3 млн баррелей.

Во вторник нефть подешевела на 2,5% после того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз мирового спроса на нефть, а Ливия сообщила о планах увеличения экспорта нефти.