Минфин предложил увеличить страховые выплаты в расширенном ОСАГО

Минфин России направил в Центробанк России рабочую версию поправок в закон об ОСАГО. Министерство подготовило предложения по расширению полиса обязательного страхования ответственности автовладельцев, передает «Интерфакс».

Как следует из предложений ведомства, расширение полиса ОСАГО может осуществляться по запросу водителя, то есть вместо установленных законом обязательных страховых выплат за вред имуществу до 400 000 руб. и за вред жизни и здоровью водителя до 500 000 руб. по желанию страхователя можно будет внести в условия полиса сумму в 1 млн руб. за вред имуществу и 1 млн руб. за вред жизни и здоровью. Помимо этого по желанию страхователя оба лимита могут быть увеличены до 2 млн руб. каждый.

Согласно предложениям Минфина России тарифы по расширенному ОСАГО могут быть разработаны ЦБ.