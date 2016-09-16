Brent торгуется на уровне $46,23 за баррель

К 8.20 мск пятницы ноябрьские фьючерсы на Brent в Лондоне торговались на уровне $46,23 за баррель, цена октябрьских фьючерсов на WTI к этому же времени находилась на уровне $43,56 за баррель. Котировки снижаются в ожидании роста поставок нефти из США, Ливии, Нигерии, что может усугубить избыток предложения на рынке, сообщает «Интерфакс».

В пятницу вечером будут опубликованы данные Baker Hughes о числе буровых установок в США, этот показатель растет уже два месяца подряд.

Рынок внимательно следит и за другими новостями, связанными с ростом добычи, - в Канаде, США, Казахстане. Недавно Ливия и Нигерия заявили о намерении увеличить поставки на мировой рынок, упавшие из-за военных действий. Государственная нефтяная корпорация Ливии в среду сняла ограничения на поставки нефти из портов Рас-Лануф, Эс-Сайдер и Зуетина, суммарная потенциальная мощность которых составляет 300 000 баррелей в сутки. ExxonMobil заявила, что готовится возобновить поставки нигерийского сорта Qua Iboe, самого добываемого сорта страны. Его поставки на мировой рынок в прошлом году составляли 340 000 баррелей в сутки. Одновременно Royal Dutch Shell заявила о намерении возобновить поставки 200 000 баррелей в сутки.