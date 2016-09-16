Набиуллина спрогнозировала инфляцию 5,5–6% по итогам 2016 года

Центральный банк России ожидает инфляцию на уровне 5,5-6% на конец 2016 г., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. При этом она уточнила, что говорить об устойчивой тенденции снижения инфляционных ожиданий пока преждевременно.

«В августе возобновилось снижение инфляционных ожиданий, они достигли минимумов с осени 2014 г. Однако говорить об устойчивой тенденции их снижения преждевременно - необходимо, чтобы она закрепилась», - сказала Набиуллина.

Совет директоров Банка России сегодня снизил ключевую ставку на 0,5 базового пункта до 10%, сообщает пресс-служба регулятора. Это совпало с ожиданиями аналитиков: по консенсус-прогнозу агентства Bloomberg 37 из 42 опрошенных экспертов предсказали ее снижение.