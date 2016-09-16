Набиуллина считает маловероятной цену на нефть в $25 за баррель

Центробанк России считает стоимость барреля нефти в ближайшие годы на уровне $25 маровероятной. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

«Конечно, внешние факторы риска существуют, но в базовом сценарии мы исходим из того, что в китайской экономике будут замедляться темпы роста, но будут замедляться предсказуемо, как и планируется китайскими властями. Китайская экономика будет постепенно переходить на другую модель развития», - пояснила она.

По ее словам, рисковый сценарий ЦБ рассчитывает с ценой $25 за баррель, «но мы считаем его очень маловероятным».

Минфин России в проекте бюджета на ближайшие три года заложил цену на нефть на уровне $40 за баррель.