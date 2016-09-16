Fitch понизило рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента (РДЭ) в иностранной и местной валюте города Киева до «CC» с «ССС», прогноз негативный, сообщается в пресс-релизе агентства.

Fitch также понизило долгосрочный рейтинг Киева по национальной шкале до уровня «BB+(ukr)» с «BBB(ukr)», прогноз негативный.

«Понижение РДЭ Киева последовало за решением города продлить срок платежа по внутренним облигациям (серия G), который запланирован на 19 декабря 2016 г. Администрация Киева решила отложить выплату долга по необеспеченным облигациям объемом в 1,915 млрд гривен еще на 360 дней», - говорится в релизе.

Агентство ожидает, что в среднесрочной перспективе финансовое положение Киева будет оставаться неустойчивым. Это связано с общей слабостью государственных финансов, низкой предсказуемостью фискальной политики, а также очень коротким горизонтом планирования. Все это усугубляется волатильным макроэкономическим окружением Украины.

Агентство ожидает снижения рейтинга города до уровня «RD» (ограниченный дефолт) в случае, если город не сможет осуществить выплаты по облигациям в декабре 2016 г. Если Киев полностью выплатит долг в момент срока погашения, что представляется агентству маловероятным, оно может повысить рейтинг города.