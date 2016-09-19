«Дыра» в капитале Росинтербанка составила 39,3 млрд рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии Росинтербанка по результатам обследований временной администрации составила 39,3 млрд руб., сообщил «РИА Новости» представитель ЦБ.

Банк России отозвал с 19 сентября 2016 г. лицензию на осуществление банковских операций у московского Росинтербанка, который является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 сентября 2016 г. банк занимал 68-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, общая сумма обязательств АО КБ «Росинтербанк» перед физическими лицами и индивидуальными предпринимателями составила 55,3 млрд руб., из них объем денежных средств, подлежащих страховому возмещению, - 54,3 млрд руб., отмечает ТАСС.