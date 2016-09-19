Лицензия отозвана у санируемого Росинтербанка

Банк России с 19 сентября отозвал лицензию у московского Росинтербанка (АО «Коммерческий банк "Росинтербанк»). Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности, по величине активов на 1 сентября организация занимала 68-е место в банковской системе страны. 15 сентября ЦБ сообщил о введении в Росинтербанке временной администрации в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его вкладчиков и кредиторов.

«При неудовлетворительном качестве активов АО "КБ «Росинтербанк» неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски, - говорится в сообщении пресс-службы регулятора. - Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)». Требования законов о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма банк не соблюдал «в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган». «Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банка не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России», - объясняет ЦБ.

Временная администрация, функции которой были возложены на АСВ, «с первого дня работы столкнулась с фактами серьезного воспрепятствования своей деятельности со стороны руководства банка, выражающегося в непередаче электронных баз данных и правоустанавливающих документов на активы» банка. Поэтому его санация с привлечением АСВ не представлялась возможной, сделал вывод регулятор.