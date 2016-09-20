Brent торгуется на уровне $45,77 за баррель

К 8.58 мск вторника ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели до $45,77 за баррель. К этому же моменту цена октябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снижалась на 0,5% до $43,04 за баррель. В минувший понедельник котировки выросли примерно на 0,5%, а во вторник они снижаются на сигналах о том, что избыток сырья на мировом рынке остается высоким, отмечает «Интерфакс».

Агентство S&P Global Platts сообщило, что, по его оценке, за минувшую неделю запасы в США выросли на 2,8 млн баррелей. Аналитики связывают рост показателя со снижением поставок сырья на американские НПЗ. Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали роста на 3,1 млн баррелей. Данные минэнерго США будут опубликованы в среду.

Заявление министра нефти Венсуэлы Эуолхио дель Пино также ударило по котировкам. Как передает Reuters, он сказал корпоративному телеканалу нефтяной компании PDVSA, что необходимо сократить мировые поставки на 10%, или на 9 млн баррелей в сутки, чтобы они оказались на одном уровне с потреблением.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в выходные заявил, что страны - производители нефти «близки» к соглашению о замораживании добычи и могут объявить о нем в сентябре. Однако пока у рынка нет уверенности, что страны - члены ОПЕК и Россия смогут договориться. Более того, замораживания добычи может оказаться недостаточно для стабилизации цен в условиях сохраняющегося перепроизводства, отмечает «Интерфакс».