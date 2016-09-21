Экономика Японии вышла из дефляции

Японская экономика вышла из дефляции, в которой находилась последние 15 лет, заявил Центробанк Японии. Как сообщает ТАСС, это заявление было сделано по итогам двухдневного заседания ЦБ. Доллар США почти на целый процентный пункт укрепил свои позиции по отношению к иене, выйдя на отметку 102 иены за доллар. Ослабление курса национальной валюты выгодно японским крупным корпорациям, ориентирующимся на внешние рынки.

По признанию ЦБ, пока не удается достичь целевого показателя по контролируемой инфляции на уровне 2% в год. Регулятор ссылается на мировое падение цен на нефть.

Продолжавшаяся 15 лет дефляция вела к свертыванию производства в Японии, сокращению инвестиций и доходов населения. Для борьбы с ней Банк Японии вел сверхмягкую денежную политику, расширяя денежную базу в стране на 80 трлн иен (около $752 млрд по текущему курсу) ежегодно за счет закупок гособлигаций и других ценных бумаг.

Вывод японской экономики из дефляции - один из пунктов экономической политики премьер-министра Синдзо Абэ, получившей название «абэномика».