Андрей Костин считает целесообразным снизить ключевую ставку ЦБ до 9%

Президент ВТБ Андрей Костин считает, что Центробанку было бы целесообразно снизить в этом году ключевую ставку до 9%. «Я думаю, это слишком мало. Я думаю, что ЦБ можно было снизить процентную ставку до 9% в этом году, но Центральный банк снизил до 10% и сказал, что в этом году больше снижать не будет. На мой взгляд, это слишком мало, но ЦБ пообещал дальнейшие снижения в следующем году», – заявил Костин в интервью телеканалу CNBC.

Напомним, совет директоров Банка России 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 базового пункта до 10%. Инфляция снижается в соответствии с прогнозом ЦБ, возобновилось снижение инфляционных ожиданий, сохраняется сберегательная модель населения, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ ясно дал понять, что ставка останется неизменной до конца года.

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