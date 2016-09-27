Ситуация со спросом физических лиц на кредиты «резко улучшается» – Костин

Спрос физлиц на банковские кредиты в последнее время стал расти, вслед за снижением ключевой ставки ЦБ будет падать и стоимость заимствований на розничном рынке, заявил предправления ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Позитивным, конечно, фактором является и снижение ставки со стороны Центрального банка, что будет вести к снижению в том числе и стоимости кредитов населению», - добавил он.

ЦБ 16 сентября снизил ключевую ставку с 10,5 до 10%.

Розничное подразделение группы ВТБ - банк ВТБ 24 - в 2016 г. ожидает прироста розничного кредитного портфеля на 14% до 1,7 трлн руб., заявил на этой неделе в интервью «Интерфаксу» зампред правления банка Анатолий Печатников.

С начала года кредитный портфель банка вырос на 134 млрд руб. (+8%).