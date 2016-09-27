Goldman Sachs ухудшил прогноз цены нефти WTI с $50 до $43 за баррель

Goldman Sachs ухудшил прогноз цены нефти WTI на IV квартал 2016 г., поскольку баланс спроса и предложения оказался слабее ожиданий инвестбанка, в том числе из-за большего роста добычи в текущем квартале, чем предполагалось.

Как говорится в обзоре Goldman Sachs, прогноз пересмотрен с $50 до $43 за баррель WTI.

В ходе торгов во вторник ноябрьский контракт на WTI торгуется у $46 за баррель.

«Заявления участников [форума в Алжире] свидетельствуют о потенциально более тесном сотрудничестве между членами ОПЕК, чем в ходе предыдущих попыток договориться, хотя исход этого консультативного совещания остается неясным, - отмечают аналитики Goldman Sachs. - Наш прогноз добычи продолжает отражать сезонное сокращение производства нефти в Саудовской Аравии к концу года».

Одновременно эксперты обращают внимание на повышение добычи нефти в России, Бразилии, Казахстане, Канаде и Норвегии, добавляя, что Иран и Венесуэла сообщили о намерении увеличить производство в 2017 г. на 250 000 б/с.

На этом фоне прогноз излишков нефти на мировом рынке в текущем году повышен до 400 000 баррелей в сутки (б/с) с ранее ожидавшихся 300 000 б/с. Рост спроса в 2016 г. на нефть, вероятно, составит 1,4 млн б/с, как и предполагалось.

Goldman Sachs подтвердил оценку среднегодовой цены нефти в 2017 г. на уровне $52 за баррель, в первом полугодии цены будут колебаться в диапазоне от $45 до $50 за баррель.