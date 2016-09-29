Deutsche Bank договорился о продаже страхового бизнеса в Великобритании за $1,2 млрд

Deutsche Bank объявил, что продаст свой британский страховой бизнес Abbey Life группе Phoenix Group Holdings Limited за 935 млн фунтов ($1,2 млрд). The Wall Street Journal писала, что на этом объявлении котировки банка выросли на 3,2% в Европе до уровня 10,9 за бумагу на соображениях, что сделка даст банку средства, которые позволят ему увеличить коэффициент достаточности капитала первого уровня на 0,1 п. п. в непростой финансовой ситуации. Коэффициент на 30 июня составлял 10,8%.

После сделки банк ожидает убыток (до вычетов) в размере около 800 млн евро ($897 млн).