Цена на Brent впервые с 8 сентября преодолела рубеж в $50 за баррель

Мировые цены на нефть в четверг после небольшого снижения возобновили уверенный рост, отыгрывая решение ОПЕК об ограничении добычи. Нефть марки Brent впервые с 8 сентября превысила психологическую отметку в $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:48 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,65% - до $50,05 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,87% - до $47,93 за баррель.

ОПЕК на неформальной встрече в Алжире в среду согласовала ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 млн баррелей нефти в сутки. Лимиты для каждой страны планируется определить на официальном министерском заседании картеля 30 ноября в Вене.