Brent торгуется на уровне $49,4 за баррель

К 8.38 мск ноябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $49,4 за баррель. К этому же времени ноябрьские фьючерсы на WTI стоили в Нью-Йорке $47,52 за баррель. За предыдущие два дня котировки нефти выросли на 7% на информации о предварительной договоренности ОПЕК снизить коллективную добычу до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Соглашение может и не реализоваться из-за разногласий между странами, отмечает «Интерфакс». Но все же инвесторы стали с бОльшим оптимизмом смотреть на перспективы рынка.

Соглашение ОПЕК снимает часть понижательных рисков для цен в краткосрочной перспективе, считают аналитики Credit Suisse. Участников рынка впечатлила готовность стран ОПЕК, несмотря на разногласия, впервые с 2008 г. достичь компромисса, цитирует агентство. Достигнутые договоренности могут означать, что ведущие производители нефти, в том числе Саудовская Аравия и Иран, и в дальнейшем смогут координировать свои действия на рынке. Кроме того, ведущие страны ОПЕК фактически отказываются от стратегии двух последних лет, когда главным для них было поддержание роли на рынке в борьбе с компаниями-конкурентами из США.

Специальная комиссия должна будет определить до 30 ноября, на какой объем должна будет снизить добычу каждая из стран, чтобы суммарно производство сырья ОПЕК сократилось с текущих 33,2 млн баррелей в сутки до 32,5-33 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК считают, что баланс спроса и предложения на рынке нефти, если ничего не делать, будет достигнут, в лучшем случае, в конце 2017 г., причем по сравнению с июнем прогнозы в отношении сроков достижения этого баланса отдалились. Если страны ОПЕК, чтобы ускорить ребалансировку, снизят добычу на 700 000 баррелей в день, то избыток предложения сырья на рынке может исчезнуть уже к концу года, свидетельствуют оценки Международного энергетического агентства. Goldman Sachs считает, что в случае реализации соглашения цены могут вырасти на $7-10. В то же время сделка может оказаться на руку производителям сланцевой нефти в США, которые, по прогнозам, в 2017 г. будут наращивать добычу.