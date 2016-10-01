ВЭБ закрыл все семь представительств в регионах из-за их неэффективности

Внешэкономбанк (ВЭБ) закрыл все свои региональные представительства, сообщил предправления ВЭБа Сергей Горьков, выступая на форуме «Сочи-2016».

«Вчера я объявил о перезагрузке отношений с институтами развития, вообще с регионами. Я закрыл все семь представительств ВЭБа в регионах, потому что я считаю их неэффективными», - приводит его слова «Интерфакс».

При этом, по утверждению Горькова, ВЭБ хочет стать основным институтом поддержки крупных региональных бизнес-проектов, минуя региональные организации.

«Давайте выработаем комплексное решение, в котором мы могли бы стать и агрегаторами, и навигатором в основных топовых проектах 2-4 передела, экспорта и инфраструктурных проектов», - предложил он.

Вместе с тем Горьков подчеркнул, что ВЭБ интересуют крупные проекты, а не малые, которые выведены в Корпорацию МСП, передает ТАСС.