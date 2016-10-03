Путин пообещал вдвое поднять суммы сделок, подпадающих под валютный контроль

Президент России Владимир Путин на совещании с представителями деловых кругов Оренбургской области пообещал поднять порог суммы сделок, подпадающих под валютный контроль, с $50 000 до $100 000.

«Решение примем», - сказал Путин, добавив, что это будет сделано после консультаций со всеми заинтересованными ведомствами. С такой инициативой к президенту обратился один из участников встречи.

Завершая встречу, Путин поблагодарил представителей бизнеса, назвав беседу «предметной».

«Как видите, наши коллеги из правительства взяли на себя определенные обязательства, а мы с вами проследим, как это будет исполнено. Да, Антон Германович?» - обратился глава государства к представителям бизнеса, посмотрев на министра финансов Антона Силуанова.

В совещании принимали участие руководители Минпромторга Денис Мантуров, Минфина Антон Силуанов, Минэкономики Алексей Улюкаев, полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич, губернатор области Юрий Берг и замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.