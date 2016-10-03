Путин поручил поднять льготную налоговую ставку для малого бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил повысить до выручки 150 млн руб. льготный порог налогообложения для малого бизнеса на встрече с представителями деловых кругов в Оренбурге. Сейчас бизнес должен платить НДС, начиная с достижения его выручки планки в 120 млн. руб.

«Сохраним льготный режим до 150 млн руб., плюс дадим еще возможность регионам вот таким образом отрегулировать налог на прибыль», - сказал Путин.

На совещании упоминалась цифра 15,8%, однако окончательный вариант Путин не артикулировал.

Путин принял решение, проконсультировавшись прямо в ходе совещания с руководителями Минэкономики Алексеем Улюкаевым, Минфина Антоном Силуановым и губернатором Оренбургской области Юрием Бергом.