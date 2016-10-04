Официальный курс евро снизился до 69,76 рублей

Официальный курс евро к рублю снизился на 48,55 коп. - до 69,7556 руб., курс доллара уменьшился на 11,54 коп. - до 62,4323 руб., следует из данных Банка России.

Стоимость нефти марки Brent на 15.40 мск в ходе торгов на на Интерконтинентальной бирже упала на 0,29% и составляла $50,74 за баррель. Стоимость нефти марки WTI к этому времени уменьшилась на 0,57% до $48,53 за баррель.

Утром 3 октября котировки Brent впервые с августа превысили $50 за баррель. На динамику индексов и валютных курсов прежде всего повлияли новости из Алжира. Вечером 28 сентября стало известно, что страны – члены ОПЕК на неформальной встрече договорились снизить максимум добычи нефти с текущих 33,24 млн барр. в сутки до 32,5–33 млн барр. в сутки. Окончательные письменно подтвержденные договоренности должны быть достигнуты уже на официальной встрече нефтяного картеля, она состоится 30 ноября в Вене.