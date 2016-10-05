Лицензии лишился Айманибанк

Банк России с 5 октября отозвал лицензию у московского ООО «Коммерческий Банк "Айманибанк"». Об этом сообщает сайт ЦБ в разделе «Инсайдерская информация». По данным Банки.ру, Айманибанк занимает 143 место в России по объему активов. Банк специализируется на предоставлении автокредитов, а также на привлечении средств граждан во вклады, участвует в программе страхования вкладов.

23 сентября об отключении Айманибанка от системы «Банковских электронных срочных платежей» Центробанка сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник в банковских кругах. В пресс-службе Айманибанка от комментариев отказалась. Оператор колл-центра сообщил, что перевести деньги в другую кредитную организацию через интернет-банк сейчас невозможно «по техническим причинам», которые должны были быть устранены 23 сентября.

21 сентября Айманибанк сообщил о существенном факте – проведении внеочередного общего собрания участников 19 октября. На повестку дня вынесен вопрос о ликвидации кредитной организации и направлении в ЦБ ходатайства об отзыве лицензии. Ранее об аналогичных намерениях сообщил Финпромбанк, имеющий с Айманибанком общих собственников. Собрание акционеров для подачи ходатайства об отзыве лицензии в ЦБ в Финпромбанке было намечено на 14 октября, однако регулятор сделал это сам – 19 сентября.

И. о. предправления Айманибанка Игорь Волчихин направил в ЦБ письмо с вариантами спасения банка, сообщил утром 5 октября портал «Банки.ру» со ссылкой на информированные источники. В пресс-службе банка получить комментарий не удалось. Источники портала говорят, что регулятору были предложены три варианта: рыночная санация со сменой собственников и покрытием «дыры» в балансе за счет низкопроцентных кредитов ЦБ, оздоровление банка при участии Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и покупка «здоровой» части кредитного портфеля «Аймани». В первом и третьем вариантах (рыночная санация и продажа портфеля) предлагается привлечь банки, уже занимающиеся оздоровлением кредитных организаций и набившие в этом деле руку, уточнил один из источников. Он добавил, что в письме Волчихин перечисляет таких потенциальных спасателей, как банк «Российский капитал» («дочка» АСВ), Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», группа Бинбанка, СМП-Банк, Совкомбанк и даже АТБ.