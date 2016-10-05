Банк «Финансовый капитал» отключен от системы БЭСП

Банк России отключил от своей системы «Банковские электронные срочные платежи» (БЭСП) небольшой петербургский банк «Финансовый капитал». Это сообщает «Прайм» со ссылкой на «РИА Новости» и два источника в банковских кругах. По данным «БИР аналитик» на 1 июня, кредитная организация занимала 513-е место в банковской системе страны с активами 1,6 млрд руб., собственные средства составляли 342,8 млн руб., средства населения - 356 млн руб.

«Финансовый капитал» испытывает с начала года отток средств населения: срочные средства физлиц сократились в три раза и достигли 184,6 млн руб. Банк с начала года является убыточным, убыток составляет 62,9 млн руб.