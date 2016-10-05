Группа «Сафмар» объединит небанковские финансовые активы Гуцериевых-Шишханова в холдинг

Группа «Сафмар» на базе ПАО «Европлан» создаст публичную холдинговую компанию, которая объединит небанковские финансовые активы семьи Гуцериевых-Шишханова. В компанию войдут лизинг, страховой и пенсионный бизнес, но не группа Бинбанка, сообщил РБК Микаил Шишханов.

«Мы планируем для оплаты технической эмиссии внести в ПАО «Европлан» принадлежащие нам акции ВСК, а также 100% акций НПФ «Сафмар». В результате мы планируем создать публичную компанию с капитализацией свыше 60 млрд руб. и рейтингом не ниже BB-. Подобной финансовой структуры на российском рынке нет», — сказал он.

Лизинговая компания «Европлан» была создана в 1999 г., структуры Шишханова и Михаила Гуцериева купили ее у фондов Baring Vostok и Capital International в июле 2015 г. После IPO в декабре 2015 г. долю в 51% акций контролирует Еuroplan Holdings Ltd. (Кипр), бенефициаром которой является Шишханов. По данным СПАРК, 15,5% акций лизинговой компании контролируют фонды группы БИН: НПФ «Доверие», НПФ «Европейский пенсионный фонд». Кроме того, среди владельцев значится ФГ «Сафмар» с долей в 24,99% акций.