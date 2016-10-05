Цена на нефть Brent превысила $52 за баррель впервые с 10 июня

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже выросла на 2% и составила $52,03 за баррель. Превышение отметки в $52 зафиксировано впервые с 10 июня.

В свою очередь стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 2,44% до $49,88 за баррель.

Нефтяные котировки растут на данных по запасам нефти в США. Коммерческие запасы нефти в стране, по информации минэнерго США, за неделю сократились на 3,02 млн баррелей до 499,7 млн.