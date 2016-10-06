Цена нефти WTI впервые с конца июня превысила $50 за баррель

Мировые цены на нефть в четверг растут. Нефть марки WTI впервые с конца июня превысила психологическую отметку в $50 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 15:25 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,58% до $50,11 за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent тем временем росла на 0,66% до $52,19 за баррель.

В общей сложности нефть WTI подорожала на 11% с тех пор, как представители ОПЕК в прошлую среду предварительно согласовали первое снижение добычи нефти за восемь лет, отмечает «Интерфакс».

В последний раз стоимость нефти марки WTI достигала отметки в $50 за баррель 29 июня, а превышала ее 24 июня - дня, когда стали известны итоги британского референдума о выходе из Евросоюза (Brexit), напоминает «РИА Новости».