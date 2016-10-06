Brent торгуется на уровне $51,57 за баррель

В 8.18 мск 6 октября декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $51,57 за баррель. В среду котировки Brent превышали уровень в $52 за баррель впервые с 10 июня, напоминает «Интерфакс». К 8.19 четверга ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $49,54 за баррель. В четверг цены корректируются после роста среды, на сообщении Министерства энергетики США о том, что на предыдущей неделе запасы нефти в стране снова снизились, вопреки прогнозам.

Участники рынка, тем не менее, не очень верят в дальнейший устойчивый рост цен, учитывая высокое предложение сырья на рынке, отмечает «Интерфакс».

По данным Минэнерго, запасы нефти в США за прошлую неделю снизились на 2,98 млн баррелей - до 499,740 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 2 млн баррелей, однако эти прогнозы не оправдались. Падение запасов нефти в США отмечено по итогам пятой недели подряд, их уровень опустился ниже отметки в 500 млн баррелей впервые с января.

Запасы бензина в стране повысились на 222 000 баррелей, дистиллятов - упали на 2,36 млн баррелей. Добыча нефти в США снизилась за неделю на 0,35% - до 8,467 млн баррелей в сутки.

Учитывая перспективу возможного заключения соглашения по уровню добычи в ОПЕК, возможность новых перебоев с поставками из отдельных нефетедобывающих стран, снижение запасов в США, некоторое повышение цен выглядит обоснованным, считают сейчас многие аналитики. В то же время потенциал для дальнейшего устойчивого роста цен ограничен с учетом высокого предложения, в том числе со стороны США и России, полагают большинство участников рынка. На этом фоне аналитики, несмотря на достигнутые странами ОПЕК в конце сентября предварительные договоренности, пока сдержаны в среднесрочных прогнозах в отношении цен на нефть.

Средний прогноз 13 аналитиков инвестбанков, опрошенных The Wall Street Journal, предполагает, что Brent в будущем году будет стоить в среднем $56. По сравнению с опросом месячной давности прогноз снизился на один доллар. Год назад аналитики ожидали скорого роста цен до $70. Аналитики указывают на избыток предложения на рынке, на высокий риск срыва соглашения между странами ОПЕК, трудности, связанные с реализацией договоренностей о сокращении добычи. Аналитик Goldman Sachs считает, что на рынке будет сохраняться избыток предложения в 2017 г.