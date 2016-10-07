Резко упал курс британского фунта к доллару

Британский фунт стерлингов резко снизился в пятницу по отношению к доллару США на азиатских торгах на фоне обеспокоенности участников рынка последствиями выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает «Интерфакс». По словам участников рынка, обвал усилили торговые роботы.

Падение началось на заявлении президента Франции Франсуа Олланда о том, что Брюссель должен занять жесткую позицию в отношении Лондона в ходе переговоров об условиях Brexit. Фунт прошел после этого технические уровни поддержки, и это резко усилило распродажи валюты торговыми роботами, действующими на основании заложенных в них торговых стратегий, пишет The Wall Street Journal.

В какой-то момент фунт терял 10%, опускаясь до $1,1378, пишет Guardian. Это минимум с мая 1985 г. и рекорд снижения с июня, когда после итогов референдума курс фунта падал на 11%. Опрошенные изданием участники рынка не смогли объяснить, что именно повлияло на резкое падение фунта.