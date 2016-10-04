Мировая экономика

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании из-за Brexit

Курс фунта к доллару во время торгов опустился до минимума с 1985 года
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании из-за Brexit
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании из-за Brexit
Jason O'Brien / Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Великобритании в 2017 г. уже второй раз после июньского референдума о выходе страны из Евросоюза. Также во время торгов во вторник курс фунта к доллару опустился до самого низкого уровня за 31 год из-за новых опасений инвесторов по поводу Brexit. Хотя пока британская экономика показывает признаки устойчивости.

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Даже если переговоры о выходе из ЕС пройдут гладко, рост ВВП Великобритании в 2017 г. замедлится до 1,1% на фоне неопределенности относительно связей страны с блоком, прогнозирует МВФ. В июле экономисты фонда ожидали рост на уровне 1,3%, а до референдума 23 июня – 2,2%. Как отмечает Financial Times, теперь ожидания МВФ больше соответствуют среднему значению независимых прогнозов (0,9%), которые были опубликованы в сентябре министерством финансов.

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Тем не менее МВФ немного улучшил (с 1,7 до 1,8%) прогноз на 2016 г. Пока данные о состоянии британской экономики лучше, чем ожидали многие сразу после референдума, и свидетельствуют о ее устойчивости. Например, в сентябре индекс деловой активности PMI в производственном секторе был равен 55,4 пункта – это его самое высокое значение за два года. Также в сентябре впервые с мая выросла активность в строительном секторе. МВФ поддержал действия, предпринятые Банком Англии, который в августе снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня и расширил программу покупки активов. Фискальную политику страны фонд почти не затронул, но предположил, что стоит пересмотреть цели по бюджетному дефициту в среднесрочной перспективе. За день до этого, в понедельник, новый министр финансов Филип Хэммонд впервые выступил на конференции консервативной партии, отмечает FT. Детали новой бюджетной политики он пообещал представить в конце ноября, но подтвердил, что откажется от цели своего предшественника Джорджа Осборна достичь бюджетного профицита к 2019/20 финансовому году.

Беспокойство по поводу последствий Brexit снова привело к ослаблению фунта после того, как в воскресенье премьер-министр Тереза Мэй заявила, что начнет процесс выхода из ЕС к концу марта 2017 г. При этом она дала понять, что правительство отдает предпочтение контролю над иммиграцией, а не свободному доступу к европейскому рынку. Поэтому в понедельник началось новое снижение курса фунта к доллару, и во время торгов вторник к 18.45 мск он опустился более чем на 0,8% до $1,27 - минимума за 31 год. Для сравнения: в день референдума он был равен $1,49.

Курс британского фунта к доллару опустился до 31-летнего минимума

«Тон премьер-министра Мэй был бескомпромиссным. Он позволяет предположить, что Brexit будет жестким, из-за чего [Великобритания может] покинуть ЕС, не имея хороших торговых соглашений», - говорит экономист Bank of America Merrill Lynch Роберт Вуд [цитата по WSJ]. По его словам, именно это влияет на курс фунта последние два дня.

Ослабление фунта делает британских экспортеров более конкурентоспособными, но экономисты продолжают спорить по поводу его влияния на экономику, пишет WSJ. В августе цены на импорт выросли на 9,3% в годовом выражении. По мнению стратега UBS Джона Райта, это «лишь вопрос времени», когда экономические данные начнут ухудшаться.

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