АСВ начнет продавать имущество банков-банкротов на торгах «с молотка»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать продажу имущества банков-банкротов на торгах «с молотка», рассказал заместитель генерального директора агентства Олег Баранов в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано в среду.

«Рассчитываем, что благодаря "живым" торгам имущество ликвидируемых банков получится продавать дороже. Это важно, поскольку чем быстрее и дороже будут реализованы активы, тем больше средств будет выплачено кредиторам, чьи деньги зависли на счетах ликвидируемого банка. На живых аукционах, "под молоточек", в отличие от электронных торгов, дух соревнования всегда ощущается сильнее. Поэтому, полагаем, финансовая отдача от каждого проданного актива будет больше», - отметил он.

АСВ уже арендовало площадку для проведения аукциона и организовало систему хранения и учета имущества.

На первый аукцион будет выставлено малоценное имущество балансовой стоимостью до 100 000 руб., к примеру мебель и мелкое банковское оборудование. Сейчас оно продается посредством размещения публичной оферты на сайте АСВ.

При этом имущество сверх 500 000 руб. АСВ будет продавать только на электронных торгах.

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