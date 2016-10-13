Набиуллина не ждет последствий для курса рубля от покупки «Роснефтью» своих акций

Возможная покупка «Роснефтью» своих акций в рамках приватизации не повлияет на курс рубля, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По данным ЦБ, у «Роснефти» достаточно рублевых накоплений. Как передает «Интерфакс», Набиуллину спросили, видит ли ЦБ риски для рубля в связи с возможной конвертацией «Роснефтью» своих сбережений для выкупа собственных акций в рамках грядущей приватизации.

По словам председателя ЦБ, покупка акций «Башнефти» «Роснефтью» также не повлияла на курс рубля: «У меня нет информации, что была какая-то специальная масштабная конвертация валютных накоплений "Роснефти" в рублевые накопления».

В начале октября аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай высказал мнение, что, если при приватизации «Роснефти» компания сама выкупит свой пакет в 19,5% за 700 млрд руб. и отдаст в бюджет почти всю накопленную ликвидность, на локальном рынке может возникнуть дефицит валютной ликвидности вне зависимости от того, в какой валюте деньги «Роснефти» поступят в бюджет. Как сообщал РБК, Порывай считает, что реализация этой схемы чревата краткосрочным влиянием на ставки межбанковского рынка по операциям с валютой до конца года, – ставки повысятся. Другие опрошенные РБК аналитики не согласны с этим прогнозом и считают, что есть способы оформления сделки, при которых валюта останется в системе и дефицита не возникнет.