Цена Brent упала ниже $51 за баррель после роста запасов нефти в США

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,1% до $50,9 за баррель впервые с 4 октября 2016 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные котировки ускорили снижение после публикации данных по запасам нефти в США. В частности, коммерческие запасы нефти в стране, по данным министерства энергетики США, выросли за неделю с 30 сентября по 7 октября на 4,9 млн баррелей, до 474 млн баррелей.

При этом аналитики ожидали роста запасов на 0,65 млн баррелей, свидетельствует опрос агентства Bloomberg.