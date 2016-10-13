Brent торгуется на уровне $51,46 за баррель

К 9.28 мск четверга декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались на уровне $51,46 за баррель. К этому же времени цена ноябрьских фьючерсов на WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) находилась на уровне $49,74 за баррель. В четверг утром котировки снижались после публикации ОПЕК данных о том, что в сентябре страны картеля нарастили добычу до рекордного уровня за восемь лет и после выхода статистики о запасах топлива в США, сообщает «Интерфакс». Рынок ждет новостей о результатах переговоров стран ОПЕК о снижении добычи.

Отраслевой American Petroleum Institute сообщил в среду о росте запасов нефти в стране на 2,7 млн баррелей за минувшую неделю. Статистика минэнерго США выйдет в 18.00 мск в четверг – на день позже обычного из-за празднования Дня Колумба в понедельник.

Данные по производству стран ОПЕК показали, что даже выявление реальных объемов добычи странами картеля является непростой задачей, отмечает агентство. Тем сложнее будет договориться о снижении производства (предполагается, что в рамках обсуждаемого сейчас соглашения точная квота должна быть установлена для каждой из стран). Ряд стран утверждают, что они производят больше, чем считают эксперты картеля. Иран вообще не предоставил данных. По оценке ОПЕК, Ирак производил в сентябре 4,46 млн баррелей в день, а сам Ирак называет цифру в 4,78 млн. Саудовская Аравия, говорят эксперты, добывала в прошлом месяце 10,49 млн, тогда как сам Эр-Рияд отчитался о 10,65 млн. При этом в сентябре весь картель производил 33,39 млн баррелей в сутки, что на 220 000 выше уровня августа.

«Новость не стала сюрпризом, нефтедоллары нужны нефтедобывающим странам как воздух. Так что почему бы не поднять добычу, пока еще не согласованные ограничения добычи не вступили в силу», – заявил клиентский менеджер OM Financial Стюарт Айв.

Таким образом, предусмотренное сентябрьским соглашение снижение добычи на 200 000–700 000 баррелей в итоге, возможно, будет означать лишь то, что страны, входящие в ОПЕК, будут производить примерно те же объемы, что и раньше, и на рынок по-прежнему будет поступать больше сырья, чем нужно покупателям.

На котировки влияет также повышение курса доллара, который достиг семимесячных максимумов на ожиданиях повышения процентной ставки в США.