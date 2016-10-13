ЦБ выработал признаки возможного наличия в банках забалансовых вкладов

ЦБ в августе выработал признаки возможного наличия в банках забалансовых вкладов, заявил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

«Было написано письмо с признаками возможного наличия в банках забалансовых вкладов», - сказал он, добавив, что письмо было разослано территориальным учреждениям ЦБ в августе.

«Критерии очень простые. Могу привести пример: берем реестр вкладчиков, и мы видим, что у банка тысяча вкладчиков имеют вклады с чрезвычайно круглыми цифрами. Вклад 2000 руб. у большого количества вкладчиков, явно, что в реальной жизни такого не бывает. Значит, есть какая-то манипуляция в IT-системе», - пояснил Поздышев.

Он указал, что это письмо используется территориальными учреждениями ЦБ при дистанционном надзоре за банками.

«Если дистанционный надзор, проведя все необходимые и рекомендуемые нами действия, обнаружит эти признаки, в банк высылается инспекционная проверка, которая уже на месте пытается определить, есть или нет», - заявил Поздышев.

Он добавил, что ЦБ также обращает внимание на сотрудников, которые раньше работали в других кредитных организациях, где были выявлены забалансовые вклады.

«Это еще один признак, их много», - сказал он.

«Вопрос забалансовых вкладчиков, как и любое мошенничество, это же криминальное действие, в рамках полномочий Банка России обнаружить очень трудно. Поэтому мы взаимодействуем по этой линии с правоохранительными органами, с теми органами, у которых есть право оперативно-розыскной деятельности», - сказал он.